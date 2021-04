MOGGIO – Riapre oggi la funivia per i Piani di Artavaggio. L’impianto di Moggio sarà in funzione solo nei weekend, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17. Per la cabinovia che da Barzio porta ai Piani di Bobbio si dovrà invece attendere il passaggio della Lombardia in zona gialla.

Se gli escursionisti e gli sportivi, pur con alcuni limitazioni, hanno potuto continuare a frequentare la montagna, impiantisti e rifugisti sperano nella bella stagione per poter tornare a lavorare dopo la forzata pausa invernale.

Proprio per quanto riguarda i sacrifici richiesti al turismo invernale, è di ieri la notizia del riparto di 800 milioni di euro all’interno del Decreto Sostegni, un intervento che ha preso in considerazione anche le figure professionali dei mastri di sci e delle partite Iva della filiera.