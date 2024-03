VESPRI AMBROSIANI: IN BASILICA IL CORO “SAN BARTOLOMEO”

LECCO – Sarà il Coro San Bartolomeo di Brugherio a intonare nella Basilica di San Nicolò a Lecco i canti dei Vespri domenica 24 marzo alle 18. È questo il terzo appuntamento con la preghiera liturgica comunitaria dei solenni Vespri ambrosiani proposta dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario per tutto il periodo quaresimale, con la partecipazione di cori che eseguono le antiche melodie del repertorio musicale della Chiesa milanese.

Nella domenica che prende il nome di Domenica di Abramo dall’episodio del Vangelo letto durante la messa, sarà così possibile partecipare a una cerimonia caratterizzata da testi e gesti rituali ricchi di significato, a partire dal rito della luce chiamato lucernario che apre il rito. Segue poi il canto dei salmi, culminante con il “Magnificat” durante il quale si svolge la grande incensazione dell’altare. La terza parte dei Vespri prevede una processione al fonte quale memoria del battesimo e della Pasqua, particolarmente rilevante nelle domeniche centrali della Quaresima perché sottolinea la catechesi battesimale tipica di queste giornate. La liturgia si conclude come d’uso con la Benedizione eucaristica, ritmata dagli inni “Tantum ergo” e “O salutaris hostia”.

Il Coro San Bartolomeo di Brugherio canta in varie occasioni liturgiche e partecipa a iniziative concertistiche, anche in collaborazione con orchestre e altri cori. Molti sono stati i viaggi di approfondimento nel corso degli anni per avvicinarsi alla grande tradizione di musica sacra e liturgica dell’Europa (Lipsia, Eisenach, Roma, Sankt Gallen). Di particolare rilievo la serie di concerti sulla musica corale nei campi di internamento dell’Italia fascista, culminati in un concerto al Santuario della Beata Vergine del Rosario a Ornago e al centro culturale LAC di Lugano nel 2019.

Durante la Settimana Santa del 2018, il coro ha avuto il privilegio di cantare, in lingua latina e araba, in tutte le quattordici celebrazioni (Messe e Vespri) presso la Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Una selezione di tale repertorio è stata eseguita in concerto (marzo 2019) presso la Basilica Papale di S. Francesco in Assisi.