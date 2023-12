VOLLEY, LA PICCO TORNA A VINCERE: PASSA A OLBIA IMPONENDOSI AL TIE BREAK

OLBIA (SS) – Finalmente inverte la rotta nel burrascoso mare della lotta alla salvezza l’Orocash Picco Lecco che dopo quattro ko consecutivi espugna la roccaforte dell’Olbia (2-3) al termine di oltre due ore di lotta.

Il sestetto di coach Gianfranco Milano fa dunque suo lo scontro diretto con l’Olbia superando le locali con lo stesso risultato dell’andata, match anche allora assolutamente equilibrato e finito al tiebreak. Ceduto il primo set 25-23, ed aver vinto il successivo 19-25, la Picco nel terzo parziale, equilibrato al pari degli altri. avanza 20-21 ma poi si perde sul più bello subendo cinque punti consecutivi perdendo il “gioco” 25-21. Nel quarto periodo la battaglia si fa ancor più cruenta, Olbia avanza 8-6, quindi 10-10, in seguito le biancorosse rimettono la testa avanti (13-15), 16-19, 19-22 la strada pare spianata ma sul più bello Lecco s’affossa nuovamente regalando a Olbia due match point, sul 24-23 e sul 25-24 quando l’inerzia sembra premiare le locali l’Orocash ha un sussulto; parzialino di 0-3 e sconfitta evitata sul filo di lana: 25-27. Sentenza rimandata al quinto. Nel tiebreak Lecco si porta sul 3-5, poi il set snocciola via sul 6-5, 8-7, 12-12 alla fine prevalgono le manzoniane 13-15.

Una Picco che finisce in apnea causa i propri vuoti (vedi i regali del terzo set), nel quarto calca le tracce del precedente andando avanti 19-22 e subendo la rimonta sarda. Brava altresì Lecco a rimanere concentrata nel momento topico della gara, con due match point da recuperare e potenzialmente l’Olbia pronta ad effettuare il sorpasso in classifica, termina invece esattamente come all’andata dove oggi come allora l’Olbia gettò al vento la vittoria sciupando nella circostanza al tiebreak ben tre palle match sul 12-14 e 14-15, e consentì a Lecco di imporsi 17-15.

Il 2023 finisce dunque in gloria per le lariane brave a riprendersi da un periodo negativo troppo lungo, nel quale si erano persi degli scontri diretti di grande importanza. Insomma, due punti basilari in vista della ripresa delle ostilità, anche perché il nuovo anno verrà aperto il 7 gennaio al Bione al cospetto dell’Esperia Cremona, attuale leader del campionato di serie A2 a braccetto con Macerata. Partita sulla carta proibitiva con la speranza di carpire, così come accadde con lo stesso team marchigiano, almeno un punto che farebbe comunque classifica.

“Partita dura e lunga e quasi sempre finita ai vantaggi. Punteggi e parziali sempre molto equilibrati. Una bella soddisfazione per il lavoro fatto in questi tre giorni. Siamo ripartiti con entusiasmo dalla sfida con Macerata dove nei primi set abbiamo fatto bene. Sapevamo che questa gara fosse alla nostra portata e conquistare 2 punti è stata una grande soddisfazione” ha commentato coach Gianfranco Milano.

VOLLEY HERMAEA OLBIA-OROCASH PICCO LECCO 2-3

(25-23 19-25 25-22 25-27 13-15)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Adriano 19, Orlandi 18, Gannar 15, Schmit 2, Partenio 17, Marku 3, Blasi (L), Parise 1, Civetta, Imamura. Non entrate: Fontemaggi, Anello.

All. Guadalupi.

OROCASH PICCO LECCO: Piacentini 12, Conti 16, Zojzi 15, Caneva 15, Rimoldi 1, Nardelli 22, Barbagallo (L), Sassolini, Morandi. Non entrata: Frigerio.

All. Milano.

ARBITRI: Proietti, Bonomo.

Durata set: 28′, 26′, 29′, 32′, 18′; Tot: 133′.

MVP: Nardelli.

Alessandro Montanelli