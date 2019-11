LECCO – Tornano anche quest’anno il panettone e il pandoro degli Alpini. La bella iniziativa di solidarietà nata nel 2016 si rinnova e per il terzo anno torna per addolcire il periodo natalizio. I prodotti sono disponibili in una speciale confezione si trovano presso i Gruppi ANA fino ad esaurimento.

I proventi della distribuzione dei panettoni saranno devoluti all’Associazione Nazionale Alpini per la realizzazione di importanti progetti solidali. In parte andranno alla Scuola Nikolajewka di Brescia che offre servizi socio-sanitari, ma una quota porterà beneficio anche alla sezione lecchese, che lavorerà per portare a termine la riqualificazione della zona sacra circostante la chiesetta votiva del Battaglione Morbegno ai Piani delle Betulle.

Quest’anno il dono natalizio non poteva non essere dedicato a 100 anni dell’ANA: sulla confezione, composta da un pregiato contenitore di latta, infatti, è riprodotto il disegno realizzato in occasione della nascita dell’Associazione Nazionale Alpini dall’indimenticabile disegnatore Novello. Ecco, quindi, che sulla scatola trovano spazio un alpino a guardia del Tricolore esposto in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, i valori alpini, una colonna di penne nere in scalata, il Bollettino della Vittoria di Armando Diaz, il motto dell’adunata del Centenario e il logo dei cento anni. All’interno della confezione, inoltre, chi riceverà il dono, troverà anche la preziosa spilletta del centenario.