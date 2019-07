LECCO – Il fatto poco dopo le 15 di oggi, nella galleria “Valsassina“, tratto in salita della nuova Lecco-Ballabio: il furgone è un po’ datato, dall’interno vedono uscire fumo dal vano motore e si spaventano.

Chiamano aiuto allertando i Vigili del Fuoco di Lecco, che a quel punto escono con la dotazione standard per gli incendi in galleria ossia tre mezzi: ‘prima partenza’, autobotte e l’unità respiratoria che serve proprio per questo genere di soccorso.

Arrivati sul posto, i soccorritori hanno però potuto constatare che il fumo non era in realtà altro se non del semplice vapore, uscito dal sistema di raffreddamento che si era guastato. A quel punto, prima di tornare in caserma hanno scortato in sicurezza il mezzo fino alla prima piazzola di emergenza disponibile.

Pressoché nulle le conseguenze sulla viabilità, sia per l’orario dell’episodio sia perché il tutto è avvenuto nell’unico tratto a due corsie di quel tunnel.

RedCro