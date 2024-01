AUTO PRENDE FUOCO A BARZAGO. DUE ORE PER SPEGNERE LE FIAMME

BARZAGO – Incidente stradale nella tarda serata di venerdì in via della Santa a Barzago. Un veicolo si è schiantato contro un muretto a bordo strada prendendo fuoco. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate con una autopompa serbatoio e una autobotte, l’intervento è durato circa due ore.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per l’automobilista, un uomo di 40 anni, per il quale è giunta in loco una ambulanza della Croce Rossa senza che fosse necessario il trasporto in Pronto Soccorso.