GIORNATA DEL SOLLIEVO: VOLONTARI ACMT PRESENTI ALL’OSPEDALE ‘MANZONI’

LECCO – ACMT OdV ETS, l’Associazione Cura Malati in Trattamento Palliativo, in occasione della promuove e organizza uno stand venerdì 24 maggio presso la hall dell’Ospedale Manzoni di Lecco.

Per tutta la giornata i volontari dell’Associazione lecchese animeranno la hall dell’ospedale lecchese dove sarà presente un allestimento di piantine di ‘Nuova Guinea’ e meravigliosi fiori di carta realizzati dalle volontarie de ‘La Fabbrica di Ro’ disponibili alla cittadinanza a fronte di una donazione.

‘La Fabbrica di Ro’ non è un luogo fisico, ma il laboratorio costituito dalle volontarie di ACMT Lecco che immagina, progetta e realizza artefatti utili a raccogliere fondi, ma anche a collaborare con il territorio e con altre associazione del terzo settore per aiutare anche nelle loro mission sociali. La realizzazione di questi oggetti nasce anche nei momenti di relazione tra le volontarie e i volontari e i pazienti e parenti in Hospice Resegone, perché immaginare, costruire, dipingere e lavorare a maglia può portare sollievo.

La Giornata Nazionale del Sollievo vuole sensibilizzare la società civile e le istituzioni alla cultura del sollievo, al valore dell’attenzione nei confronti delle persone malate e delle loro famiglie, sollecitando tutti a riconoscere i bisogni fisici, sociali, psicologici e anche religiosi di coloro che vivono la fragilità della malattia avanzata complessa e necessitano quindi della medicina, ma anche di umanità, ascolto, serenità e affetto.

“L’Associazione Cura Malati in Trattamento Palliativo di Lecco è impegnata tutto l’anno in attività, eventi e progetti di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno delle cure palliative per i malati – dice Alessandra Cranchi, presidente ACMT OdV ETS – Lavoriamo tutti i giorni accanto a chi soffre presso l’Hospice Resegone all’interno dell’Ospedale Manzoni di Lecco. Questo luogo è il risultato del coinvolgimento, integrato e coordinato, tra istituzioni ed il privato sociale che ha visto ACMT Lecco promotrice di relazioni e solidarietà. Ed è quest’ultima per noi centrale nel nostro lavoro quotidiano su tutto il territorio lecchese. La XXIII Giornata Nazionale del Sollievo ha per noi una finalità educativa e sociale: tutti sono coinvolti, tutti possono partecipare, tutti sono invitati a donare in base alle proprie possibilità. Come sempre faremo tesoro di quanto riceveremo, le donazioni saranno preziose per aiutare coloro si trovano in uno dei momenti più difficili e delicati della propria vita. Vi aspettiamo”.