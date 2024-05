INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI CANTIERI. UN SEMINARIO PER PROFESSIONISTI

LECCO – Il recente avvento di Intelligenze Artificiali Generative come ChatGPT e simili, facilmente accessibili, hanno sollecitato quesiti nell’opinione pubblica, in precedenza limitati agli addetti ai lavori. Anche un settore come quello delle costruzioni può essere interessato dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Ma quali possono già essere gli ambiti di un suo impiego? E quali gli sviluppi futuri? Il seminario organizzato per la mattinata di lunedì 27 maggio presso la Sala convegni della Casa delle Costruzioni dall’Ordine degli Ingegneri di Lecco, dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco e da ANCE Lecco Sondrio intende fornire agli operatori del settore dell’ingegneria civile alcuni esempi pratici e relativamente semplici di applicazioni cantieristiche e rendere visibile e comprensibile l’azione di questi strumenti nei vari campi dell’ingegneria e dell’industria edile, con una panoramica dell’esistente e delle prospettive nel breve e più lungo termine.

Dopo un’introduzione sul tema della digitalizzazione nei cantieri e delle reti neutrali, saranno tre le sezioni in cui si svilupperà l’evento. In una prima parte si parlerà di monitoraggio remoto e dei suoi vantaggi sotto il profilo di una maggiore sicurezza sul lavoro, un miglior controllo e una migliore gestione del cantiere, la riduzione dei costi e un aumento dell’efficienza e della produttività. Nella seconda parte della mattinata si affronterà il tema dell’introduzione ai vantaggi della Simulazione Virtual Augmented Mixed reality in situazioni critiche. Infine si prospetteranno alcuni scenari futuri.

Relatori dell’evento saranno l’Ing. Roberto Magnani (Consigliere AEIT – Associazione Elettronici Elettrotecnici Italiani), l’Ing. Damiano Bauce (Consigliere Ordine Ingegneri Mantova e Responsabile 3° settore) e l’Ing. Marzio Ghezzi (Instructional Designer, Project Manager, Formatore).

L’evento è gratuito. La partecipazione è valida per il rilascio di tre crediti formativi professionali (DPR 137 del 07/08/2012) ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.

Per iscrizioni:

Ingegneri – https://lecco.ordingegneri.it/aggiornamento-professionale/eventi-formativi/

Architetti – https://portaleservizi.cnappc.it/

ANCE Lecco Sondrio – http://www.anceleccosondrio.it/notizia/iscrizione-seminario/12062