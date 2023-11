LETTURE MANZONIANE: A GALBIATE INCONTRO CON GIAN LUIGI DACCÒ

LECCO – In occasione del 150esimo anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni, l’assessorato alla Cultura del Comune di Galbiate in collaborazione con il Gruppo di cultura manzoniana propone l’evento “Intersezioni manzoniane. Diverse fonti per un romanzo solo”.

“Intersezioni manzoniane. Diverse fonti per un romanzo solo” è a cura di Gian Luigi Daccò con l’accompagnamento musicale di Margherita Santomassimo.

Appuntamento per sabato 2 dicembre alle 20:45 presso l’auditorium “Cesare Golfari” in piazza Golfari a Galbiate. L’ingresso è libero.