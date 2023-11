OLGINATE: CASTAGNE E MUSICA PER SANTA CECILIA

OLGINATE – Castagnata di Santa Sicilia alla Casa Don Luigi Gilardi di Olginate, organizzata dal Gruppo Alpini olginatese, capitanato dal presidente Danilo Riva, col sottofondo musicale di Gabriele Bolis alla fisarmonica, Dario Bolis alla chitarra, GIlberto Garghentini al basso-tolla e Giovanni Gilardi alle maracas.

Mentre il profumo delle castagne crepitanti si diffondeva nell’aria, le note di canzoni e canti senza tempo rallegravano gli ospiti, seguiti dalle educatrici Alice Proserpio e Rosanna Cavarretta, e i visitatori presenti, coinvolgendoli in prima persona nell’esecuzione canora.

“Là dove sono gli amici, sono le ricchezze” dicevano i greci e, così, Gabriele, Giovanni, Dario e Gilberto hanno salutato con affetto un amico di lunga, anzi lunghissima data, Rinaldo Longhi, meglio conosciuto come Nino, maestro di vita che, nonostante le 96 primavere raggiunte, conosce e ricorda sia i testi sia le melodie, come dimostrato dall’entusiasmo nella partecipazione vocale.

Come disse Francis Quarles: “L’amicizia è come la musica: due corde, parimenti intonate, vibreranno insieme, anche se ne toccate una sola”. Forse in omaggio a Santa Cecilia le vibrazioni ci sono state, innumerevoli e in grande armonia.