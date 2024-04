RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 21ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Ventunesima puntata

Dopo la passeggiata Giacomo il Volpone si fermò lungamente a parlare con Morsicone. Voleva raccogliere il maggior numero di dettagli. La mattina dopo, come promesso all’amico, sarebbe andato a casa di Anna la Faina a chiarire la posizione del Gattone.

E la mattina arrivò. Giacomo uscì presto, non amava fare cose del genere. E presto arrivò all’abitazione di Anna.

La chiamò e questa, in prima istanza, non rispose. Aveva visto che era il Volpone e aveva capito che era venuto su incarico del Morsicone.

Giacomo provò a insistere ma lei non si faceva viva. Stava per girarsi e andare via quando sentì la voce roca di Anna che gli si rivolgeva così: “Sei qui per Morsicone vero?” disse senza neanche salutarlo.

Il Volpone, a udire la voce, si rincuorò e rispose: “Buongiorno Anna. Cosa vuoi che ti dica? Vuoi che ti confermi che ci hai preso? Sì, lo so. Morsi non si è comportato bene…”

“Poteva venire almeno lui di persona, per scusarsi” disse Anna ancora adirata per il comportamento del Gattone.

“Cosa vuoi? Che ti dica la verità? asserì Giacomo.

“La conosciamo tutti la verità…” continuò Anna.

“Sì, la conosciamo tutti, ma nessuno vuole dirla. Dai Anna, l’abbiamo capito tutti che Morsicone è follemente….” tentò di dire il Volpone

“Innamorato di me?” disse con tono deciso la Faina.

“Ecco. La verità è stata detta finalmente. Ma non è completa, le cose non stanno semplicemente così” ribadì Giacomo. “Già che ci sei dilla tutta. Sii onesta con te stessa!”

Anna ebbe un momento di tentennamento. E poi decisa sancì: “Sì, lo amo anch’io il Morsicone. E tantissimo!!”

E scoppiò in un pianto dirotto.

Giacomo il Volpone aveva capito che si era arrivati a un punto di svolta importante. Ma anche che si era messo, o trovato, in una situazione molto antipatica. Voleva uscirne ma non era la sua intenzione. Voleva solo andare in fondo.

Tentò di rincuorare Anna. E le propose che, se lei lo voleva, avrebbe riferito tutto a Morsicone. Lei, sentendo le parole dell’amico, si calmò e gli disse: “Vai da Morsi e digli tutto. Grazie infinite”. E il suo pianto si trasformò in un grande solare sorriso.

Il Volpone si accomiatò da Anna e si diresse verso l’abitazione di Morsi. Ci arrivò presto e chiamò l’amico.

Morsicone uscì subito e disse con grande precipitazione: “Ha accettato le mie scuse?”

“No, ma tu e Anna siete ufficialmente insieme” disse a bruciapelo Giacomo. Si girò e andò via subito. Aveva portato a termite quello che si era ripromesso di fare.

Morsicone udì e realizzò. Gli sembrava di essere in un sogno ma capì che fraintendere la realtà con il sogno questa volta poteva essere molto pericoloso.

[Continua su Lecco News]

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.