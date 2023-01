Sei in cerca di una soluzione per recuperare uno o più numeri arretrati di un quotidiano o di un periodico? In questo breve articolo, ti proponiamo le soluzioni più semplici, rapide e convenienti per richiedere copie arretrate di qualunque testata, nel pratico formato digitale oppure nella tradizionale versione cartacea. Vuoi saperne di più? Prosegui nella lettura!

Numeri arretrati di quotidiani e riviste cartacee: come richiederli

Quotidiani, giornali e riviste invenduti, normalmente, vengono restituite dalle edicole e dai punti vendita ai fornitori, per essere avviate ai cicli di smaltimento. Per questa ragione, difficilmente riuscirai ad acquistare una copia di giornale risalente a diversi giorni, settimane o addirittura mesi fa.

La prima soluzione a tua disposizione consiste nel rivolgerti al tuo edicolante di fiducia. In molti casi, infatti, i giornalai offrono servizi di recupero arretrati senza sovrapprezzi particolari, limitandosi a richiedere l’uscita desiderata ai propri fornitori. Il successo dell’operazione dipende però dalle effettive disponibilità delle copie in questione e le tempistiche per il recupero degli arretrati in questo modo possono variare da pochi giorni fino a diverse settimane.

La seconda opzione, invece, consiste nel contattare direttamente gli uffici arretrati del quotidiano o dell’editore in questione. Alcune grandi testate nazionali propongono aree ad hoc sui propri portali web, dedicate proprio alla richiesta degli arretrati. Per i titoli dell’editore Gruppo GEDI (La Repubblica, l’Espresso, National Geographic, Limes, ecc.) è possibile acquistare online gli arretrati desiderati navigando nell’apposita sezione del sito e indicando testata desiderata e data di pubblicazione. Dopo aver verificato la disponibilità dell’articolo di interesse, è possibile completare l’acquisto scegliendo tra i diversi metodi di pagamento proposti (nel caso del quotidiano la Repubblica, ad esempio, il costo è fisso e pari a 3 euro a copia).

Numeri arretrati di quotidiani e periodici in formato digitale: quali tool utilizzare

Optare per la copia digitale (dunque in formato PDF o simili) per il recupero dei numeri arretrati di giornali e riviste pone il vantaggio di poter accedere in modo quasi istantaneo ai contenuti desiderati, sfogliandoli direttamente sullo schermo del PC, del tablet o dello smartphone.

In questo caso, tra le soluzioni più semplici e convenienti spicca Simulnews, un applicativo online per la gestione degli abbonamenti e la lettura dei quotidiani in formato digitale. L’edicola online consente l’acquisto degli arretrati nel suo shop , in modo particolarmente intuitivo e veloce. Sottoscrivendo l’abbonamento alle testate di interesse, infatti, non solo si accede alla copia del giorno di quotidiani e riviste, ma anche ai numeri pubblicati nel corso dei 3 mesi precedenti. Per recuperare la pubblicazione desiderata, basta semplicemente indicarne la data.

Oltre a semplificare il recupero dei numeri arretrati, Simulnews permette di consultare in tutta comodità i quotidiani freschi di stampa attraverso uno sfogliatore online ad alta risoluzione; in più, l’applicativo propone varie funzionalità aggiuntive, come la ricerca per parola chiave tra tutti i testi del giorno, le opzioni di ritaglio, salvataggio e condivisione di articoli e l’impostazione di alert automatici per ricevere la segnalazione di notizie di interesse.

Il costo del servizio è determinato da numero e dalla tipologia degli abbonamenti sottoscritti.

Gli archivi storici online delle più importanti testate nazionali