OGGIONO – Questa sera alle 21 a Oggiono la Via Crucis presieduta dall’Arcivescovo monsignor Mario Delpini per la zona pastorale III°. “Portate nel mondo la Croce di Cristo” è il titolo della Via Crucis quaresimale.

Quest’anno i giovani animeranno la Via Crucis quaresimale che si terrà in ciascuna delle sette Zone pastorali della Diocesi, portando per le strade la Croce che li accompagnerà fino alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Per i giovani – che saranno particolari protagonisti nella celebrazione – l’appuntamento della Via Crucis vuole essere un momento di avvicinamento alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona che si terrà in Portogallo dall’1 al 6 agosto.

Ricordando il passaggio della Croce che avviene alle Giornate Mondiali, una stessa Croce verrà portata nelle diverse Zone. Questa Croce, costruita da un giovane della Diocesi, Emanuele Porro di Cesano Maderno, a ricordo delle Giornate Mondiali della Gioventù da lui vissute in prima persona, sarà composta da tanti legni diversi a simboleggiare l’unione delle persone provenienti dai diversi continenti e accompagnerà i giovani ambrosiani fino a Lisbona.

