VALMADRERA – Oltre trecento i presenti sabato 24 settembre alla rappresentazione teatrale per ‘Il Fondo Beppe Silveri’ con la Filodrammatica Juventus Nova che ha presentato la commedia ‘Due dozzine di rose scarlatte’. Interpretata da Mauro Marini, Elena Bonfanti, Flavio Comi e Tiziana Invernizzi, che hanno raccolto molto applausi e apprezzamenti.

In apertura, il sindaco Antonio Rusconi ha ringraziato Artesfera per l’ospitalità e Juventus Nova per una collaborazione con il Fondo Beppe Silveri che dura da anni. Ha poi ricordato la figura di Beppe, questa sua attenzione per le Missioni, il rispetto per tutti e la capacità di essere vicino alle persone in difficoltà.

Il presidente del Fondo, Giuseppe Canali, ha ringraziato per la folta partecipazione e ricordato come in questi anni, grazie alla generosità di coloro che hanno voluto ricordare Beppe, sono state inviate alle Missioni circa 125mila euro. La serata di sabato scorso ha reso un contributo come offerta di 1500 euro.