LECCO – Il prefetto di Lecco Michele Formiglio ha reso una dichiarazione con cui conferma che la Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e la raccolta pubblica di donazioni “Aiutiamoci” per l’acquisto di attrezzature e materiale sanitario destinate ai presidi ospedalieri dell’ASST Lecco, rientrano nelle previsioni normative relative allo stato di emergenza connesso all’epidemia di Covid-19, per cui portano benefici fiscali di cui all’art. 27 della legge n. 133/1999.

Questo comporta la deducibilità integrale dal reddito d’impresa ai fini fiscali delle donazioni in denaro.

Per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, valgono le norme generali vigenti per le donazioni ad una Onlus (detrazione dall’imposta dovuta del 30% della somma donata sino a euro 30 mila).