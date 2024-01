LA TECNOLOGIA INCONTRA LO SHOPPING E L’INTRATTENIMENTO: APP E FUNZIONI

Fino ad alcuni anni fa, la tecnologia era un argomento che sembrava essere ad appannaggio di pochi eletti: gli strumenti di comunicazione oggi più utilizzati erano visti con diffidenza dalle persone più avanti con l’età; anche informarsi sulla situazione del meteo e guardare un tutorial erano attività in via di lenta diffusione. Tuttavia le cose oggi sono cambiate e tutto ciò che prima appariva come ermetico e alla portata di pochi, ha assunto una connotazione molto più familiare e addomesticata.

Per diffondere un certo approccio tecnologico ai vari aspetti della vita quotidiana, decisivo è stato il contributo degli smartphone: i moderni telefoni cellulare dotati di un comodo display touchscreen, attraverso cui poter interagire con il software del device. Sempre attraverso l’avvento dei telefoni ‘intelligenti’ sono andati diffondendosi le applicazioni mobile, meglio conosciute come app.

Un esempio possono essere le app di shopping, alleate di chi non può fare a meno di rimanere aggiornato con i trend del momento in fatto di moda e lifestyle, come l’uscita dell’ultima piastra in ceramica per i capelli o la caffettiera più all’avanguardia, per sorprendere gli ospiti con un caffè a prova di bar. Possiamo dire che le app hanno reso la tecnologia sempre più alla portata di molte persone, per offrire un ampio ventaglio di servizi e per intervenire sui più svariati aspetti della vita quotidiana. Ma vediamo più da vicino le potenzialità di questi preziosi assistenti tecnologici.

Con le app, shopping a tutto spiano

Come si accennava in apertura, l’avvento delle app ha reso la tecnologia il pane quotidiano per tante persone: adesso è quasi impensabile non avere sul proprio smartphone dei servizi di messaggistica cruciali per i rapporti interpersonali. Con le moderne tecnologie e con una buona offerta Internet sul proprio piano tariffario, anche lo shopping cambia forma, concentrandosi in piccole ma potenti app create per gli acquisti di ogni genere.

Si pensi ai software studiati appositamente per gli acquisti tecnologici. Patrocinati dai brand di aziende specializzate nel settore, questi strumenti permettono di attingere a un’assortita offerta di novità in fatto di elettronica e hi-tech, come smartphone, Pc e tablet, suddivisi per marche e budget di prezzo. Non è infatti difficile che gli store online abbiano in serbo per i loro clienti delle offerte appetibili.

Si possono poi citare le app per gli acquisti di moda, per avvicinare l’universo fashion a chi non si lascia sfuggire le ultime tendenze in fatto di look. In questi store virtuali è possibile con pochi clic selezionare il proprio capo dei desideri, potendo scegliere fra taglie assortite, colori e modelli al passo con le regole di stile dettate dai designer più influenti. La tecnologia si sposa con lo shopping anche sul fronte degli oggetti per la casa, grazie ad alcune app rilasciate dai colossi dell’home wear, dalla cui offerta è possibile attingere idee regalo super originali.

Le app per vivere le emozioni del cinema e dello sport

Oltre alle app concepite per fare shopping, vi sono anche quelle pensate per chi ama concedersi un piacevole film a fine giornata, oppure un cartone animato con i più piccoli della famiglia. Per non parlare dello sport, la cui offerta spazia dal calcio – con le partite del campionato di Serie A – al tennis, fino ad altre discipline super coinvolgenti, grazie alla diffusione assicurata da celebri piattaforme italiane e estere.

I colossi dell’intrattenimento sportivo da diverso tempo hanno rilasciato delle app che interagiscono con il proprio smart Tv, grazie a cui poter sognare attraverso le gesta dei propri beniamini in campo. Stesso discorso vale per le piattaforme di intrattenimento cinematografico, grazie a cui è possibile trasformare il proprio salotto in una home cinema da sogno.