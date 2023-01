Le prospettive per l’indice tecnologico del Nasdaq 100 non sono affatto positive, analizzando i dati che vanno a concludere un 2022 da dimenticare. Durante la settimana che ha di fatto chiuso l’anno, il sell-off di Tesla si è intensificato martedì, con il titolo che ha chiuso in ribasso dell’11%. La società di auto elettriche di Elon Musk è a pochi giorni dalla chiusura del suo mese, trimestre e anno peggiori mai registrati e ha superato Meta per diventare il titolo con le peggiori performance nel 2022 tra le società tecnologiche di maggior valore. L’ultimo calo arriva dopo che il Wall Street Journal ha riferito che Tesla continuerà a fermare la produzione per una settimana presso la sua struttura di Shanghai, affrontando un nuovo assalto di casi di Covid all’interno della sua forza lavoro cinese.

Reuters ha riferito che quando lo stabilimento Tesla di Shanghai riaprirà a gennaio, lo farà per soli 17 giorni, in una pausa dalle pratiche consolidate di Tesla. Shanghai è stata colpita da una nuova ondata di contagi da Covid questo mese. Le azioni Tesla sono scese del 73% dal loro massimo storico nel novembre 2021. Il titolo è sceso del 69% nel 2022, più del doppio del calo del Nasdaq. Tra le principali case automobilistiche, Ford è in calo del 46% e General Motors è sceso del 43%. Dalla sua IPO nel 2010, Tesla è scesa solo in un altro anno, un calo dell’11% nel 2016.

Twitter intanto continua a perdere quota e profitti, che si traduce con un calo non solo azionario, ma di perdita economica ingente e Musk sta vendendo azioni Tesla in grossi pezzi. Secondo i documenti depositati a metà dicembre, Musk ha venduto circa 22 milioni di azioni in più di Tesla, per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari. 28. Dopo la sua ultima vendita di azioni, Musk ha dichiarato su Twitter Spaces il 22 dicembre che non avrebbe venduto azioni per 18-24 mesi. In un dibattito con un azionista di Tesla, Musk ha bloccato il calo del prezzo delle azioni di Tesla sugli aumenti dei tassi della Federal Reserve, twittando che “le persone sposteranno sempre più i loro soldi dalle azioni in contanti, causando così il calo delle azioni”.

Le sue parole hanno fatto ben poco per placare gli investitori. Il volume degli scambi ha superato i 201 milioni di azioni martedì, il secondo punteggio più alto dell’anno, secondo FactSet, dopo il 22 dicembre. I primi cinque giorni di scambi di Tesla per volume sono stati tutti dal 13 dicembre. Per il mese di dicembre, Tesla è crollata del 44%, di gran lunga il peggior mese di sempre, poiché non era mai scesa di oltre il 25% in un solo mese. E nel quarto trimestre, il titolo è sceso del 59%, peggio del suo calo del 38% nel secondo trimestre di quest’anno, che era stato il peggior periodo mai registrato. La scorsa settimana, Tesla ha ampliato gli sconti in Nord America per gli acquirenti di veicoli elettrici Model 3 e Model Y. Questi sconti sono arrivati dopo che la casa automobilistica ha offerto incentivi nella Cina continentale per le vendite di auto di dicembre all’inizio di questo mese.

La pressione sta aumentando anche nel mercato delle auto usate, con il prezzo medio di una Tesla usata in calo del 17% rispetto ai massimi di luglio e con le Tesla usate che persistono più a lungo di altre marche prima di essere rivendute.

Nel frattempo, su Twitter Musk ha continuato a flirtare con le polemiche, dando il bentornato agli utenti precedentemente bannati, consentendo il continuo rilascio di messaggi interni relativi alla gestione passata dell’azienda di Covid e contenuti relativi alle elezioni e ribaltando le modifiche alle politiche. Le aziende hanno messo in pausa o sospeso la pubblicità a pagamento sulla piattaforma, provocando esplosioni da parte di Musk. Dan Ives di Wedbush Securities ha scritto in un rapporto che i problemi di leadership di Musk hanno posto problemi potenzialmente più profondi per la casa automobilistica. “Nello stesso momento in cui Tesla sta tagliando i prezzi e l’inventario sta iniziando a crescere a livello globale di fronte a una probabile recessione globale, Musk è visto come” addormentato al volante “dal punto di vista della leadership”, ha scritto Ives, che ha mantenuto la sua raccomandazione di acquisto su la scorta.

Gli investitori di Tesla vogliono che Musk concentri nuovamente i suoi sforzi sulla stabilizzazione della società che rappresenta la stragrande maggioranza della sua ricchezza. A causa della lunga svendita, Musk ha ceduto il suo titolo di persona più ricca del mondo all’inizio di questo mese al presidente e CEO di LVMH Bernard Arnault, secondo Forbes. “Penso che abbia davvero bisogno di concentrarsi sulle operazioni, concentrarsi sul darci grandi macchine”, ha detto Craig Irwin, analista di Roth Capital che ha un rating di sospensione sul titolo e un obiettivo di prezzo di 85 dollari ad azione. Non esattamente un grande periodo questo per investire nei tecnologici e per l’indice del Nasdaq durante questa fase.