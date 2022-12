In Italia la pausa caffè è una pratica molto diffusa, tanto da essere considerata fondamentale anche all’interno degli ambienti lavorativi. Nonostante ciò, spesso ritagliarsi un momento di relax in ufficio è ritenuto uno spreco di tempo: in realtà, concedersi un intervallo durante l’orario lavorativo apporta notevoli benefici.

Perché è importante la pausa caffè

La pausa caffè è un aspetto molto importante all’interno di una giornata lavorativa, perché – nonostante alcuni la reputino superflua – è in grado di favorire l’aumento della produttività. Infatti, distogliere la propria mente dalle attività che si stavano svolgendo è un buon modo per ritrovare la giusta carica e lavorare con più determinazione.

Spesso si crede che l’azienda sia un luogo adibito al solo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, rimanendo segregati all’interno del proprio ufficio. In realtà, è importante curare anche i rapporti interpersonali con i propri colleghi. Infatti, dal punto di vista dell’azienda è molto importante far sentire i dipendenti apprezzati e coinvolti. Proprio per questo, un’idea interessante per far sentire ancora più partecipi colleghi e dipendenti potrebbe essere quella di ordinare delle tazze personalizzate disponibili online, magari con il nome della persona o con il logo dell’azienda.

La pausa caffè è un ottimo modo per migliorare le relazioni aziendali e un momento fondamentale per permettere ai nuovi arrivati di essere inseriti nel contesto lavorativo. È noto che le molte ore passate dietro alla scrivania provochino numerosi dolori articolari: una pausa caffè è una soluzione efficace per riattivare il movimento del proprio corpo e ripartire con più energia.

Come arredare l’area break in maniera originale

Aprire un’area break nel proprio spazio lavorativo è un buon modo per concedersi un momento di meritato relax assieme ai colleghi. Gli arredi sono sicuramente una parte fondamentale, e una buona idea può essere quella di inserire degli oggetti insoliti rispetto alle classiche sale per la pausa. Infatti, se la stanza è separata dagli altri luoghi di lavoro, può essere utilizzata per ospitare attività ricreative per i dipendenti. Ad esempio, si potrebbe allestire una sala giochi con uno schermo TV collegato a delle console, oppure inserire biliardo, ping pong e calcio balilla.

In questo modo i dipendenti potrebbero giocare mentre socializzano durante le pause o dopo il lavoro. Questo può aiutare le persone a conoscersi e a sfogare la loro competitività in modo sano, prima di tornare al lavoro riposati e pronti a concentrarsi sui propri compiti. Anche l’illuminazione gioca un ruolo fondamentale nell’area break di un’azienda: infatti, i colori che mettono di buon umore sono in grado di creare un’atmosfera informale, necessaria per stemperare la tensione accumulata durante l’orario lavorativo. In questo ambiente è fondamentale che entri la luce naturale, così da favorire nei dipendenti un maggiore relax e lo scambio d’idee in uno spazio dall’ampio respiro.