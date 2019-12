CALOLZIOCORTE – Un altro successo per gli studenti del corso Cat (Costruzione ambiente e territorio) dell’Istituto “Lorenzo Rota”di Calolziocorte, che sono risultati vincitori della XVII edizione del concorso “Primi in sicurezza” organizzato da Anmil (Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e dal mensile Okay.

Martedì 17 dicembre, nella biblioteca dell’istituto Rota, gli alunni del corso Cat sono stati premiati Antonio Di Bella presidente Anmil della sezione di Lecco e da Gianfranco Longhi alla presenza del dirigente scolastico Maurizio Canfora. Il premio, una videocamera, andrà ad arricchire la dotazione digitale dell’istituto.

Il concorso quest’anno era intitolato “A ciascuno il proprio outfit. La prevenzione degli incidenti sul lavoro ‘passa’ anche attraverso ciò che indossiamo“, per far riflettere sull’importanza dell’uso dei Dpi (Dispositivi di Protezione Individuale) non solo per prevenire gli infortuni sul lavoro ma anche per acquisire prima di entrare nel mondo del lavoro una modalità di comportamento sicuro e rispettoso delle regole.

L’importante riconoscimento è stato ottenuto con il progetto “CATapultati in cantiere” realizzando un plastico di un cantiere edile durante l’attività di modellismo curata dal professor Maurizio Citterio insieme agli studenti Simone Roder, Marco Rosa, Giacomo Bonanomi e Daniele De Capitani. Ancora una volta, dunque, il lavoro di squadra e l’impegno profuso nella realizzazione del progetto si sono dimostrati vincenti, regalando ai futuri geometri del ‘Lorenzo Rota’ una grande soddisfazione.

Nella foto da sinistra verso destra, Gianfranco Longhi (delegato ANMIL), il dirigente scolastico Maurizio Canfora, il referente del laboratorio di modellismo professor Maurizio Citterio, il rappresentante degli studenti Michele Vercelloni, Antonio Di Bella (presidente ANMIL sezione di Lecco).