VERCURAGO – I Vigili del Fuoco di Lecco stanno intervenendo in questi minuti per spegnere l’incendio di una autovettura in un terreno a Vercurago – per l’esattezza in via don Tommaso Valsecchi.

Contemporaneamente a fuoco un automezzo e pure degli sterpi. Sul posto sono giunti i pompieri con una Aps e un mezzo fuori strada boschivo.

Aggiornamenti della notizia in questa stessa pagina, appena disponibili.

RedCro