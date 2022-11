COSTA MASNAGA – Un’ottima Apu Udine infligge il primo ko alle ragazze della Limonta Costa Masnaga di coach Seletti, che non riescono mai a ingranare ed escono sconfitte dalla palestra di via Verdi.

Le friulane hanno meritato la vittoria. Fin dalle prime battute hanno imposto fisicità con Turmel, hanno messo energia con Bovenzi alla quale si é aggiunta la partita sopra le righe di Ronchi. Il primo quarto finisce 12-19, con le lecchesi che toccano il massimo svantaggio della partita sull’8-19. La seconda frazione vede la Limonta inseguire ancora, rosicchiando sul finire qualche punto e trovandosi all’intervallo lungo sotto solo di due lunghezze (33-35). Ma tanti errori caratterizzano i primi 20 minuti di gara, gioco contratto e troppi rimbalzi offensivi concessi.

La gara ricomincia con il sorpasso delle padrone di casa, grazie a una tripla di Patty Brossmann, nettamente la migliore in campo per la formazione in maglia bianca (doppia doppia per lei, 15 punti e 18 rimbalzi). L’ala tedesca, insieme a una mai doma Vittoria Allievi, tiene a galla la Limonta che, a 3’21” vola sul +5. L’impressione non é mai quella di una squadra che sta per decollare, ma Costa va comunque all’ultimo riposo avanti di sei lunghezze, grazie a un canestro dalla distanza di Beatrice Caloro. L’ultimo periodo é caratterizzato da tanti errori in fase offensiva, Udine ne approfitta e si riporta in parità a 5′ dal termine. Subito dopo le ospiti compiono il sorpasso e, da lì, non lo cederanno più. Un parziale di 0-8 fa piombare le biancorosse a -6 (56-62) ma, con una tripla di Bernardi e i tiri liberi di Allievi, le pantere si riportano a -2 con 1′ da giocare. Una super Ronchi chiude i conti con 6 punti di fila e regala alla Delser due punti d’oro (64-74).

Limonta Costa Masnaga-WomenAPU Delser Crich Udine 64-74 (12-19, 33-35, 54-48, 64-74)

Limonta Costa Masnaga: Fietta* 6 (2/6, 0/2), Osazuwa 2 (1/3 da 2), Caloro 8 (0/2, 2/4), Villa* 3 (0/4, 1/3), Gorini NE, Piatti NE, Villarruel 6 (1/3, 1/4), Allievi* 19 (5/15 da 2), Bernardi 5 (1/4, 1/2), Tibè*, Serra NE, Brossmann* 15 (5/11, 1/2). Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 15/52 – Tiri da 3: 6/17 – Tiri Liberi: 16/19 – Rimbalzi: 53 17+36 (Brossmann 18) – Assist: 18 (Fietta 6) – Palle Recuperate: 7 (Tibè 2) – Palle Perse: 17 (Brossmann 5)

WomenAPU Delser Crich Udine: Bovenzi* 14 (2/10, 1/4), Ronchi* 26 (5/10, 2/7), Penna NE, Bacchini* 4 (2/5, 0/2), Turmel* 17 (5/11, 1/3), Lizzi 3 (1/1 da 2), Pontoni, Da Pozzo* 4 (2/3 da 2), Mosetti 2 (1/5, 0/2), Gregori 4 (1/3, 0/2). Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 19/48 – Tiri da 3: 4/20 – Tiri Liberi: 24/32 – Rimbalzi: 46 13+33 (Turmel 10) – Assist: 15 (Bovenzi 5) – Palle Recuperate: 13 (Bovenzi 3) – Palle Perse: 12 (Lizzi 3)

Arbitri: Palazzo M., Servillo F.