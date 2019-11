VARESE – Sconfitta esterna per Olginate nello scontro diretto contro Coelsanus Robur et Fides Varese. Ore le due squadre sono appaiate in classifica, con sei punti in sette giornate, ed occupano l’ottava posizione a pari merito in attesa dei match domenicali.

LA CRONACA

Primo quarto equilibrato con Varese avanti 18-16 e 10 punti di Allegretti, tra gli ospiti Basile a quota 8 mantiene i suoi in scia. Si prosegue punto a punto fino all’intervallo lungo (35-34) dopo un secondo parziale in cui i padroni di casa arrivano al vantaggio massimo di +5 e gli ospiti non mollano la presa.

Olginate domina il terzo quarto con un grande Marco Tagliabue e con un parziale di 11-0 dal 40-34 sorpassa sul 40-45. Alberto Bedin nonostante i 4 falli rimane in campo e segna canestri importanti. Mentonelli segna per il massimo vantaggio del +6 e poi incappa in un pesante 0/3 dalla lunetta che rilancia la Robur, che raggiunge la parità grazie a una tripla sulla sirena per il 54-54.

Varese apre l’ultima frazione con un 13-2 in 2′ che mette in ginocchio una Gordon capace di segnare un misero 11/23 ai liberi contro il 30/35 degli avversari. Olginate reagisce e si riporta sul 67-65 a 3′ dalla fine. Coach Vescovi chiama time out e ritrova i suoi con un altro bruciante break (12-3) costruito sulla precisione dalla lunetta. Allegretti chiude con 27 punti e 43 di valutazione e la corona di MVP del match.

Olginate torna a casa senza i due punti e soprattutto senza essere riuscita a chiudere l’incontro quando ne aveva la possibilità, contro una Robur con assenze importanti e Rosignoli espulso nel primo quarto.