CALOLZIOCORTE – Sono 1.719 gli automobilisti multati nel 2022 dal T-Red i corso Europa, a Calolziocorte. Il tratto di strada urbana che collega Lecco e Bergamo è sorvegliata da un autovelox che non fa sconti: sono infatti in media cinque al giorno le contravvenzioni per chi “brucia il semaforo”.

È una notizia anche il fatto che sulle rilevazioni del T-Red non ci siano stati ricorsi, l’infrazione d’altronde è dimostrata da fotografia e videoregistrazione. Tra i sanzionati, 500 hanno pagato anche il conto accessorio per evitare di perdere i punti della patente.