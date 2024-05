“CULTURA BENE COMUNE”: SCUOLA DI FORMAZIONE DEI GIOVANI DEMOCRATICI

LECCO – Prosegue la scuola di formazione per giovani amministratori dal titolo “Amministratori di Futuro: partecipazione, politica e impegno” a cura dei Giovani Democratici di Lecco in collaborazione con UGS Lecco. L’appuntamento, dal titolo “Cultura bene Comune”, fissato per il 22 maggio alle 20:30 alla Sala Piccola a Valmadrera, in via fatebenefratelli, riunirà giovani provenienti da tutta la provincia per una serata di formazione e confronto.

La serata vedrà la partecipazione di Marcello Butti, assessore alla cultura, allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Valmadrera, Simona Piazza, vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Lecco, e Maria Grazia Caglio, vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Osnago.

La serata porrà al centro il ruolo fondamentale della cultura in contesti istituzionali e amministrativi attraverso momenti di dialogo e confronto con esperienze amministrative dirette e vuole proporsi come momento formativo e di riflessione su quanto la cultura sia essenziale nella realtà amministrativa. La cultura, in istituzioni quali il Comune, è infatti in grado di plasmare l’identità stessa di una comunità, giocando un ruolo essenziale nel favorire la coesione sociale, l’integrazione e la partecipazione dei cittadini alla vita civica.

Rivelandosi dunque un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo di un Comune, è necessario che venga considerata una priorità nelle politiche di governo locale. Il sostegno alla cultura, e con esso le politiche volte al suo stesso incremento, dovrebbe essere infatti una priorità per ogni amministrazione comunale, in quanto investire nella cultura significa investire nel futuro della propria comunità.

I GD ritengono per questo fondamentale confrontarsi sul tema attraverso un momento di formazione utile a chi vorrà impegnarsi garantendo l’importante vita democratica dei nostri Comuni partecipando alle prossime elezioni amministrative o a chi, semplicemente, vuole saperne di più.

Gli eventi saranno aperti a tutti gli interessati, giovani e non, indipendentemente dal background politico o dall’esperienza pregressa. Per registrarsi compilare il form a questo link.