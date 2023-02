VALMADRERA – Al Varoloft una tavola rotonda per analizzare e confrontarsi su quanto fatto da Regione Lombardia per la formazione professionale, un evento moderato e organizzato dal Consigliere regionale della Lega Mauro Piazza, che ha visto partecipazione di esperti del settore e qualificati stakeholders.

Al centro del dibattito i nuovi scenari del mercato del lavoro lecchese: un contesto che è stato esaminato da Marta Rota Amministratore delegato VARO Srl, Fabio Coppola Docente IIS P.A. Fiocchi Lecco e ITS Lombardia Meccatronica, Raffaele Cesana Docente presso Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e Michele Erba Dirigente scolastico Liceo G. Parini Barzanó.

“Nelle oltre 700 realtà imprenditoriali che ho visitato il problema principale è la ricerca di personale qualificato. Con i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e degli IFTS (Istituti di Formazione Tecnica Superiore) Regione Lombardia sta cercando di dare una risposta concreta a questo bisogno e nei prossimi anni, implementerà questi percorsi finalizzati a un rapido inserimento lavorativo e legati ai fabbisogni territoriali che fino ad oggi sono stati frequentati da 20.800 ragazzi lombardi” dichiara Piazza.

“Compito di Regione è favorire nei singoli territori l’insediamento di fondazioni, che vedano la collaborazione tra Istituti tecnici e Licei, pubblici e paritari, per cercare di dare una risposta ai bisogni occupazionali che hanno le nostre aziende. Credo che per vincere questa battaglia sociale e culturale che, ha tantissimi aspetti da analizzare, tra cui il recupero della dispersione scolastica e il disorientamento bisogna valorizzare le prospettive e gli orizzonti occupazionali una narrazione che solo come sistema tra enti e istituzioni possiamo compiere” conclude il candidato della Lega.