GALBIATE – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti insieme a tre ambulanze e un’automedica a Sala al Barro per un incidente stradale tra più autovetture.

Sette complessivamente le persone coinvolte: oltre a tre adulti anche 4 bambini tra 1 e 10 anni.

Soccorsi in atto, aggiornamenti della situazione non appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro