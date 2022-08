MOLTENO – Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con servizi di controllo delle aree boschive della provincia ritenute di maggiore interesse.

In tale contesto, nella mattinata di ieri, mercoledì 10 agosto, i Carabinieri della Stazione di Oggiono, nel corso di un controllo lungo le aree verdi del comune di Molteno, poste ai confini con quelli di Garbagnate Monastero e Sirone, hanno rinvenuto alcuni involucri in cellophane risultati poi contenere un totale di 12 gr di cocaina, 64 gr di hashish, 102 gr di eroina, un machete ed oltre 350 euro in contanti, verosimilmente abbandonato da ignoti spacciatori.

Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare svariate migliaia di euro.