MOLTENO – “Insieme per crederci” è il nome della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023 presentata dall’H.C. San Giorgio Salumificio F.lli Riva Molteno ai propri sostenitori e tifosi. “Un nuovo slogan, dove la società moltenese insieme alla squadra e allo splendido pubblico oro-nero, si uniscono al PalaSangiorgio per andare in un’unica direzione: Crederci!” commenta il club.

La stagione 2022-23 è alle porte. Il Salumificio Riva Molteno si appresta a disputare il campionato di Serie A2, in una stagione che sarà lunga e certamente insidiosa, visto le tante squadre pretendenti alle qualificazioni per le Final Eight. Per questo motivo “abbiamo bisogno che il PalaSangiorgio diventi l’ottavo giocatore in campo: il calore del pubblico di casa sarà fondamentale per la squadra di coach Dumnic”.

Saranno proposte varie formule ai tifosi oro-nero, partendo dalla Tessera Membership con ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino a 18 anni, universitari, ed accompagnatori delle squadre giovanili. Ci sarà inoltre la possibilità di scegliere le Tessere Start, Silver e Gold, con maggiori dettagli sul sito.

È inoltre possibile prenotare anticipatamente sempre via web le Tessere del nuovo campionato di Serie A2 2022-23, le quali potranno essere ritirate dalla prima partita casalinga del 10 Settembre al PalaSangiorgio, con apertura della biglietteria alle 19.

Infine a tutti i sostenitori della squadra,verrà consegnata gratuitamente l’HC Molteno Vip Card, con sconti esclusivi per i tifosi oro-nero con le realtà convenzionate insieme alla nostra società.