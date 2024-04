ANNONE DI BRIANZA – Incidente stradale sulla SS36 direzione nord, intorno alle 17:30 tra le uscite di Bosisio Parini e Annone Brianza.

Qui il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha inviato due autopompe dalla centrale e dal distaccamento di Valmadrera per un’automobile che si era ribaltata; “all’arrivo -si legge nella nota de Bione – la persona era già all’esterno”. Si trattava di una donna di 59enne che è stata presa in carico dalla Croce Verde di Bosisio, in “codice giallo”.

RedCro