RACCONTI DA CAPO VERDE: LE STORIE DI “MAMMA” FABIANA, PENNY E MAKIA

SANTA MARIA (CAPO VERDE) – Vi abbiamo già parlato della lecchese Carola e del suo amore per i cani che l’ha spinta a intraprendere un periodo di volontariato sull’isola di Sal, nell’arcipelago di Capo Verde. Proprio da lì giungono i racconti che vi proponiamo sulle storie di alcuni dei tanti amici a quattro zampe che vivono al centro OSPA in cerca di un futuro migliore.

Tutti i cani in attesa di adozione sono sterilizzati, vaccinati e perfettamente pronti per viaggiare in tutto il mondo. Le loro schede e quelle di molti altri cuccioli possono essere trovate sul sito del centro, dove è possibile sostenere il loro benessere anche tramite donazioni. OSPA è super attivo anche sui social con le pagine Facebook e Instagram.

La prima ad essere presentata è Fabiana, “una dolce mamma di circa due anni. “Fabiana è stata portata al nostro rifugio in travaglio, dopo essere stata abbandonata in strada in questo momento difficile – spiega Carola -. L’anno scorso ha dato alla luce sette bellissimi cuccioli, che ora vivono con lei al rifugio. Fabiana è molto dolce, ama le coccole ed ha ancora fiducia nelle persone. Ci accoglie scodinzolando e ci salta subito in braccio. È molto educata e bravissima nelle passeggiate. Di taglia medio-piccola, con la sua giovane età e il suo bellissimo colore candido speriamo possa avere una seconda possibilità”.

Spazio poi a Penny, una dolce cucciola di circa 8 mesi. “Penny è stata sottratta alla mamma quando era troppo piccola per sopravvivere ed è stata trovata in strada in fin di vita. Arrivata al rifugio è stata adottata dalla dolcissima mamma Fabiana, che l’ha cresciuta con i suoi cuccioli. Ora Penny è una pelosetta in salute e piena di energie, molto dolce e amante sia delle persone che degli altri cani – continua la giovane lecchese -. È ancora così giovane e piena di vita che speriamo possa trovare una famiglia che la accolga e coccoli come si merita. Penny è di taglia medio-piccola, con un bel manto caramello e degli occhi stupendi”.

Infine, ecco Makia: una cagnolina di circa 4 anni all’OSPA da dicembre 2020. “Makia vagava per la città, magrissima, in fin di vita poiché non c’erano più turisti a darle da mangiare a causa della pandemia – spiega Birthe, la gestrice del rifugio -. Ora Makia è un’allegria cagnolina, bravissima e dolcissima con chiunque la coccoli. Speriamo che il suo simpatico musetto e carattere dolce convincano qualcuno ad accoglierla finalmente in una famiglia”.

Nei prossimi giorni approfondiremo altre storie. Nel frattempo, se siete interessati all’adozione o vorreste qualche informazione in più non esitate a contattare Carola per mail all’indirizzo carola.alde@gmail.com o su whatsapp al numero +39 3343952702.