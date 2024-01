PALLAMANO: MOLTENO SPAVENTA LA CAPOLISTA, MA PERDE 26-25

CAMERANO (AN) – Si è ritornato a giocare a pallamano, con il Salumificio Riva Molteno sceso in campo nelle Marche, incontro valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Silver. La compagine lecchese, del nuovo allenatore italo-brasiliano Danilo Gagliardi Jr, era impegnato sul campo del Camerano, primo nella classifica generale, formazione ancora imbattuta fra le mura amiche.

Una bellissima sfida, conclusa 26-25 (primo tempo 14-10), con il Molteno che fino al 18’ della prima frazione ha tenuto testa ai padroni di casa prima di subire, sul 7-7, un parziale di 5-1. Prima frazione che si conclude sul 14-10. Nella ripresa il Salumificio Riva Molteno rientra in campo molto determinato e aumenta il forcing, riuscendo a trovare il pareggio (17-17) al 7’ e trovando addirittura con Leonardo Colombo la rete del vantaggio (17-18). La sfida è bellissima, equilibrata, con la squadra di Gagliardi che riesce anche a portarsi sul +2 (20-22) al 16’, grazie alle reti di Bonanomi e Bernachea. Il Camerano non demorde e nell’arco di sette minuti ribalta il punteggio e si porta sul 24-22. Purtroppo alcuni errori in fase offensiva e delle buone parate del portiere avversario portano la squadra lecchese al -2.

Il team moltenese, però, ritorna decisamente in partita, realizzando due reti con Bonanomi e Bernachea e portandosi al pareggio (24-24). I locali trovano altre due marcature, con Molteno che si porta a -1 (rete di Bernachea) a trentatre secondi dal suono della sirena. Ultima azione con la palla in mano ai giocatori moltenesi, ma nulla da fare. Il match si conclude 26-25.

“È stata una settimana molto particolare per il Molteno ma i ragazzi hanno risposto alla grande su un campo difficile come quello del Camerano – dice il ds Matteo Somaschini -. Abbiamo giocato alla pari contro la prima della classe e penso che nel finale qualche nostra disattenzione e qualche errore arbitrale hanno fatto sì che il risultato sorridesse ai locali, squadra comunque che ha giocato molto bene, trovando comunque un ottimo Molteno. Abbiamo dimostrato che siamo sulla strada giusta, che siamo un’ottima squadra ed andiamo avanti in questo nuovo percorso appena iniziato con il nuovo allenatore Gagliardi Jr, allenandoci come sappiamo fare con intensità, perchè siamo un team forte, unito e solido. Lo abbiamo dimostrato anche a Camerano. Per noi oggi è iniziato un nuovo campionato, che ci dovrà portare ad essere pronti e determinati per la fase finale della stagione, con i play-off “.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Garroni (4), Redaelli, Galizia, Bonanomi (2), Riva St., Colombo (6), Cuzzupè (1), Bernachea (6), Riva Sa.,Crippa (2), De Angelis (1), Campestrini (3), Randes.