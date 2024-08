PALLAMANO MOLTENO: TRIPLO TEST PRECAMPIONATO NEL TORNEO DI SABATO

MOLTENO – Dopo una settimana ricca di eventi per la società dell’H.C. San Giorgio Molteno, tra cui l’Handball Camp per i giovani giocatori moltenesi e l’incontro con i tre giocatori della nazionale italiana (Giacomo Savini, Alessio Moretti e Gianluca Dapiran ), il PalaSangiorgio sabato 31 agosto ospiterà il primo Trofeo Salumificio F.lli Riva Molteno.

Alle 10:30 la prima sfida del quadrangolare sarà tra le formazioni del Salumificio Riva Molteno e la Pallamano Derthona (Tortona), che parteciperà al prossimo campionato in Serie A Bronze. Successivamente alle 12 si sfideranno la squadra bresciana del Metelli Cologne contro la formazione vicentina del Malo, anch’essa nel girone A della prossima Serie A Bronze. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la partita per il 3° e 4° posto, mentre alle 17.30 la finale che decreterà la squadra vincitrice del torneo.

Il Molteno giunge a questo importante evento dopo aver concluso in terza posizione il 27° Memorial Tacca ed aver affrontato nella serata di giovedì 29 agosto l’amichevole con la squadra di Serie A Gold del Cassano Magnago. Un team moltenese che ha dimostrato un ottimo inizio di stagione, in virtù di una preparazione iniziata il 22 luglio e con la possibilità ai nuovi giocatori di integrarsi perfettamente con il gruppo moltenese e con le relative dinamiche tecnico tattiche. Un ulteriore ed importante test per continuare la ricca pre-season del Salumificio Riva Molteno.