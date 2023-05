TORRE DE’ BUSI (BG) – Aveva fatto il tifo per i “Girini” ovvero i ciclisti del Giro d’Italia impegnati domenica nella tappa da Seregno a Bergamo, poi nel tornare a casa è caduta in bici finendo in un dirupo.

Nel primo pomeriggio di ieri una 43enne appassionata di ciclismo non è riuscita a rimanere in strada mentre scendeva l’impegnativo “muro” della Valcava a Torre de’ Busi nella bergamasca (già provincia di Lecco); affrontando un un tornante: prima ha sbattuto contro il guard rail, poi è letteralmente “volata” dal sellino, precipitando nel burrone sottostante.

Soccorsa, anche con l’apporto dei Vigili del Fuoco, la ciclista è stata elitrasportata all’ospedale ‘San Gerardo’ di Monza.

RedCro