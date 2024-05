SABATO A OLGINATE TORNA LA GIORNATA DEL VERDE PULITO

OLGINATE – Sabato 18 maggio Olginate ospiterà due eventi per ragazzi e adulti riguardo l’ambiente e la sua cura.

Il primo sarà la consueta Giornata del Verde Pulito, organizzata dal Comune di Olginate con il supporto di Silea, in collaborazione con le associazioni del territorio come Scuolaboriamo, Piedibus Olginate e Cittadinanza Attiva; l’attività di pulizia delle aree verdi, per cui è consigliato un abbigliamento adeguato, si svolgerà dalle 9 alle 12, con il ritrovo alla scuola in via Campagnola. Tutti gli olginatesi sono invitati a partecipare, i minori devono essere accompagnati. Il secondo evento si terrà presso il plesso scolastico Carducci, dove i gruppi comunali di Protezione Civile di Olginate, Garlate e Valgreghentino e il Gruppo Antincendio di Comunità Montana incontreranno la scuola per una prova pratica dimostrativa con i ragazzi delle classi prime e seconde.

L’evento, che coinvolgerà circa 200 alunni dalle 9 alle 12.45, si terrà nell’area antistante il plesso scolastico di via Redaelli. Sarà una dimostrazione che completerà un percorso di diffusione nelle scuole dell’operato della Protezione Civile, per sensibilizzare i ragazzi circa i rischi delle calamità naturali.

Alle classi prime saranno proposte quattro aree tematiche: montaggio tenda, sacchi di sabbia, safety bag d’emergenza, attrezzi e idrovora; alle classi seconde “caccia al tesoro” all’interno della scuola alla scoperta delle dotazioni antincendio dell’edificio, montaggio vasche antincendio per elicotteri, modulo antincendio AIB con lance/manichette e sacchi di sabbia.

Nel mese di marzo, precisamente lunedì 18 e lunedì 25 marzo, i gruppi menzionati, affiancati dai funzionari della Provincia di Lecco, avevano incontrato gli stessi alunni in aula per lezioni teoriche sulle calamità naturali che potrebbero interessare i nostri territori, nello specifico idrogeologiche e incendi boschivi.