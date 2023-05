CIVATE/ANNONE/MOLTENO – Nel pomeriggio di giovedì ha avuto luogo, disposto dal Questore di Lecco Ottavio Aragona, “un ulteriore mirato servizio della Polizia di Stato per contrastare le attività di spaccio in alcune aree boschive della Brianza, in particolare nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria di Civate, nei Comuni di Annone Brianza e Molteno, nonché nelle aree in prossimità della SS36“.

Il servizio antidroga ha coinvolto personale della Squadra Volanti, della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco, di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, con l’ausilio anche di un elicottero della Polizia di Stato del 2° Reparto Volo di Malpensa.

Gli agenti hanno effettuato controlli nelle vie di accesso alle aree boschive, con quattro diversi posti di controllo. Complessivamente sono state identificate 93 persone e controllati 62 veicoli. Non risultano fermi o sequestri. “Analoghi servizi saranno effettuati anche nelle prossime settimane”.