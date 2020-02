VALMADRERA – Dopo la bella vittoria a Bollate, la compagine del tecnico Alberto Colombo ha superato le comasche dell’Us Vertematese. Il successo in questo scontro diretto aumenta così il vantaggio in classifica per la Starlight Valmadrera, ora prima con 32 punti davanti al S.Ambrogio Mariano e alle avversarie del weekend, entrambe a 26 punti. Non è stato un match semplice: dopo i primi due periodi, infatti, le padrone di casa erano sotto nel punteggio per 27-32 ed è servita una grande ripresa per ribaltare la contesa..

> ARTICOLO COMPLETO SU