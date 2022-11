VALMADRERA – La Festa del Ringraziamento di domenica 13 novembre a Valmadrera ha avuto il suo momento culminante nella titolazione dell’orto botanico a Riccardo Villa. Dopo la salita sabato sera alla Chiesetta di Sant’ Isidoro a Preguda, alle 9.15 ci si è trovati davanti all’orto botanico. Ha preso la parola per primo il sindaco Antonio Rusconi che ha ricordato come la memoria di Riccardo continui non solo con i gesti simbolici come quelli di oggi ma con l’ attività di Giuseppe Mattioli e di tutti i volontari che curano amorevolmente l’orto botanico.