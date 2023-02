VERCURAGO – È andata decisamente male per un ladro di 58 anni, italiano, che avrebbe voluto svaligiare gli appartamenti di un condominio di Vercurago.

Per sfortuna sua, e per il sollievo degli altri condomini, nello stabile vive un Carabinieri che proprio in quel momento era a casa, fuori servizio. Il militare è stato insospettito dai rumori, ha allertato i colleghi di pattuglia e in questo modo sventato le intenzioni criminali del topo d’appartamento.

Dopo una notte in camera di sicurezza, il 58enne è comparso ieri in Tribunale per il processo in direttissima e rilasciato in attesa dell’udienza di marzo.