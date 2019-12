LECCO – Raggiunge la maggior età il concerto più natalizio del lecchese. Il “Tuba sotto l’albero” compie 18 anni sabato 21 dicembre in piazza XX Settembre angolo Torre Viscontea. Così, alle 17, a Lecco, arriveranno i bassi tuba e gli euphonium del XVIII concerto per ottoni gravi più famoso d’Italia. Una cinquantina di suonatori provenienti dal Nord Italia, ma anche dalla Toscana, dall’Emilia e da altre regioni d’Italia faranno gli auguri ai lecchesi in musica con le tradizionali carole di Natale della tradizione anglosassone ed Europea. Non presenti, a differenza di quanto riportato nel programma ufficiale e sul volantino, i suonatori del GRUTICA Gruppo Ticinese Corni delle Alpi con i loro tradizionali strumenti a fiato in legno tipici della tradizione musicale Alpina Ticinese.

L’organizzazione, curata dall’associazione Bethlehem di Lecco e dalla Filarmonica Verdi di Lecco annuncia che il concerto si terrà con ogni tempo, grazie alla collaborazione con il gruppo comunale di protezione civile della città di Lecco il quale fornirà, in caso di maltempo, un tendone per gli strumentisti.

La manifestazione è diventata un punto di riferimento non solo per i musicanti di Lecco e provincia, che suonano questi ottoni gravi, ma anche per tutti i suonatori di questi strumenti che di solito non riescono ad avere una ribalta “solistica”, visto che nel numero di uno-massimo due, fanno parte della sezione ritmico-musicale di varie bande ed orchestre.

Il diciottesimo concerto “Tuba sotto l’Albero” è reso possibile dalla disponibilità del maestro Simone Canali, tubista professionista, che è cresciuto proprio all’ombra del “Tuba sotto l’Albero”: era un ragazzino quando ha suonato le prime volte e ora lo dirige con piglio sicuro e musicale.

“Tuba sotto l’Albero” inoltre supporta TELETHON nella sua raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare.