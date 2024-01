A MALAVEDO LA BENEDIZIONE DI S.ANTONIO PER GLI ANIMALI “DELLE OFFICINE”

LECCO – Nella tradizione cristiana Sant’Antonio abate è considerato il patrono degli animali domestici. La sua festa, chiamata comunemente “Festa di Sant’Antonio abate” o “Festa degli animali”, cade il 17 gennaio, giorno in cui molti credenti portano i loro animali domestici nelle chiese per essere benedetti. Nel rione lecchese di Malavedo dalla grande storia industriale, la festa del santo venerato nella chiesetta unico luogo in città a lui dedicato, si celebra la domenica successiva al giorno dedicato. L’edificio religioso, sussidiario alla parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Laorca, è stata ricostruita nel 1941 in stile romanico su progetto dell’architetto lecchese Bernardo Sironi. Contrariamente da altri luoghi la ricorrenza non è legata alla tradizione agricola, infatti la chiesetta è sorta in questo luogo per consacrare a Dio gli animali, asini e cavalli, che si fermavano nel piazzale prima di affrontare la salita di Via Manzoni (oggi Via Campanella) per portare il ferro nelle officine lungo la parte alta del Gerenzone.

La celebrazione è stata svolta da don Claudio Maggioni parroco della Comunità Pastorale Lecco Alta davanti a un buon numero di fedeli che hanno portato per lo più animali domestici per un evento ormai consolidato.



Foto Giancarlo Airoldi