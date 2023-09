LECCO – Tradizionale appuntamento nel rione lecchese di San Giovanni con la Festa Patronale della Beata Vergine Addolorata che ha avuto come momento culminante la processione con l’effige della Vergine portata in corteo per le vie del quartiere da alcuni volontari. Presenti oltre al parroco don Claudio Maggioni il vicario parrocchiale don Giuseppe Pellegrino, don Marco Bassani e il diacono Alberto Titini. Ad accompagnare il simulacro il Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di San Giovanni e un gruppo di fedeli.

Lunedì 18 settembre nella parrocchiale la messa in suffragio dei defunti e per gli anniversari delle ordinazioni sacerdotali di don Claudio Maggioni, responsabile della Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza giunto al 40 anno, di don Lucio Galbiati parroco dell’Altopiano valsassinese nato proprio a San Giovanni che ha festeggiato i 45 anni, e don Erminio Burbello, attualmente vicario residente a Civate dopo il servizio svolto come prevosto di Canzo, prete da 55 anni. Al termine della funzione un breve rinfresco offerto dagli alpini della locale sede.