LECCO – Ripartenza dopo le festività natalizie con gli Esordienti 2011 protagonisti. Dopo avere disputato il giorno prima un amichevole con Valmadrera la squadra di mister Mapelli ha vinto il Torneo della Val San Martino. Con il Valmadrera partita giocata a un buon livello, con gioco di squadra ed evidenze di miglioramenti individuali e di gruppo. “Con il Valmadreta abbiamo sempre faticato negli anni scorsi. – commenta l’allenatore – Questa volta abbiamo giocato alla pari, perché siamo riusciti a lasciare pochi spazi di gioco”. Primo tempo vinto 0-1, secondo tempo vinto 0-2, terzo tempo perso 1-0.

Nella giornata di sport disputata sul campo dell’oratorio di Calolziocorte in casa dell’Academy Valle San Martino dove si è svolto il torneo per la categoria Esordienti 2011 al quale hanno partecipato Aurora San Francesco, Cisanese, Rovinata, Lecco Alta e due squadre dell’Academy Valle San Martino ha vinto l’Aurora San Francesco che ha battuto in finale la Cisanese. Un percorso vincente quello del 2011 dell’Aurora che ha visto i ragazzini sempre vincenti fin dalla prima gara: 3-1 alla Rovinata e 2-0 al Val San Martino nel girone di qualificazione. In semifinale battuto per 2-1 il Lecco Alta i giovanissimi hanno affrontato a testa alta la Cisanese vincendo per 2-1. I calciatori di Viale Turati portano a casa anche il miglior portiere: Momo.