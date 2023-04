LECCO – “La ‘secessione dei ricchi‘ non è uno slogan polemico, ma l’esatta definizione dei processi economici che sottendono al progetto di autonomia differenziata (c.d. proposta Calderoli). Per bloccarla bisogna cambiare buona parte del Titolo V della Costituzione: per questo invitiamo a sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare“.

In provincia di Lecco le associazioni Anpi, Arci, FLC Cgil, Renzo e Lucio LGBT+ diritti, Udi, Uil Scuola Rua aderiscono alla campagna indetta dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale per la raccolta di firme a sostegno di una proposta di legge costituzionale…