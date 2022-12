LECCO – “Armenia, Ucraina, Russia: le cause dei conflitti e le regioni di una pace duratura” è il titolo della conferenza di venerdì 16 dicembre nel salone di Confindustria Lecco (via Caprera 4). Sarà presente Aldo Ferrari, docente all’Università Cà Foscari di Venezia, studioso ed esperto slavista e scrittore. “Il tema è di rilevante attualità – spiegano gli organizzatori -, Ferrari analizzerà le cause dei conflitti in corso in Armenia, Ucraina e Russia individuando le ragioni che porteranno ad una pace duratura”.