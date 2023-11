ASST LECCO: VAX DAY CONTRO COVID E INFLUENZA

LECCO – Il Ministero della Salute e Regione Lombardia hanno delineato nuove direttive e raccomandazioni per l’avanzamento della campagna vaccinale contro il Covid-19 e l’influenza. A partire dal 20 novembre, infatti, è disponibile gratuitamente l’accesso alle vaccinazioni per l’intera popolazione.

Per sfruttare al meglio questa opportunità, l’ASST di Lecco ha organizzato per sabato 25 novembre al Centro Vaccinale di Lecco (Via Tubi, 43) e al Centro Vaccinale di Merate (Largo Mandic, 1) un Vax Day dedicato a tutta la popolazione interessata, senza limiti di età e/o patologie.

La somministrazione dei due vaccini è gratuita e su prenotazione tramite il portale di Regione Lombardia nelle pagine dedicate al siero antinfluenzale e a quello per il Covid.

L’ASST di Lecco comunica inoltre che la campagna di vaccinazione contro l’influenza e il Covid-19 proseguirà anche nelle settimane successive per tutta la popolazione, sempre previa prenotazione.