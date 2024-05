VERCURAGO. MAGGI PER IL SOCIALE, MALUGANI PUNTA AL “PRESTIGIO DEL TERRITORIO”

VERCURAGO – Depositate le liste elettorali nei Comuni che si apprestano al voto il prossimo 8 e 9 giugno, agli Albi pretori vengono ora pubblicati anche i programmi amministrativi che accompagnano le candidature, e come di consueto Lecco News li presenta e li mette a disposizione dei lettori/elettori.

A Vercurago i cittadini sono chiamati a scegliere tra Roberto Maggi e lo sfidante Carlo Malugani.

La lista Insieme per Vercurago (Maggi) propone continuità con l’amministrazione del sindaco uscente Paolo Lozza, basandosi su quattro grandi temi: comunità e relazioni, con una serie di progetti e idee per cittadinanza attiva, famiglia, giovani e terza età; formazione, cultura e tempo libero, con interventi a sostegno della scuola e delle associazioni culturali e sportive; lavoro e turismo, con dialogo e supporto al lavoro locale e promozione delle località come Somasca; ambiente e territorio, prendendosi cura di opere pubbliche, viabilità, sicurezza e ambiente.

La lista Vercurago Ideale (Malugani) precisa subito l’obiettivo di “accrescere il prestigio e il fare il bene del territorio”, conferendo deleghe a tutti i consiglieri per utilizzarne le diverse professionalità. Accanto alla tutela di famiglie, anziani e giovani, la lista si propone attenta al territorio e alla sua sicurezza, installando nuove telecamere, prolungando le piste ciclabili e individuando un’area cani, curando diligentemente il bilancio. Vercurago Ideale vuole poi valorizzare le iniziative culturali e sportive, aiutando le attività turistiche e lavorative del territorio, e pensa a nuovi servizi online per le comunicazioni ai cittadini.

