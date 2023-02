LECCO – I Vigili del Fuoco del Comando di Lecco/Bione sono intervenuti nella tarda serata di sabato per l’incendio di una autovettura, scoppiato verso le 23 in via don Luigi Monza, a Lecco.

Nella nottata, sul posto sono stati impegnati automezzi dei pompieri tra cui un’Aps e una autobotte. Si sono registrati danni fortunatamente solo materiali, senza dunque feriti né intossicati.

RedCro