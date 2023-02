MALGRATE – La LBW interrompe la striscia di sconfitte e supera il fanalino di coda Bresso. Gara dai due volti per lecchesi, abuliche e scariche nel primo tempo, più convinte e determinate nella seconda parte che ha portato al break che ha spaccato in due la partita.

Canali deve far a meno anche di Davide oltre all’assenza di Colombo e prova delle nuove soluzioni. Ma i primi due quarti sono davvero brutti da vedere con una squadra troppo spenta e priva di identità. Dopo il 10-5 del 5’, le lecchesi accusano una flessione inspiegabile che le costringe ad inseguire le avversarie. Al 16’ Bresso conduce per 11-16 prima del finale di frazione, quando le padrone di casa rimettono la testa avanti. La svolta arriva dopo l’intervallo con gli accorgimenti difensivi di coach Canali e un pressing a metà campo che porta a diverse palle rubate. Da quel momento inizia un’altra partita per la LBW che gioca bene e difende con le unghie. Il parziale di 25-5 mette la parola fine alla gara sul 52-26 e nel quarto periodo è pura accademia con il divario che tocca i 35 punti di scarto.

Un successo che fa bene al morale ma domenica prossima l’avversario che arriverà al palazzetto di Malgrate sarà di ben altro spessore. Contro la Cappuccinese (match in programma alle 18), servirà una prestazione convincente per tutti i 40 minuti.

Il commento a fine gara di coach Valentina Canali:

“Partita dai due volti. Un primo tempo inadeguato, spento, e un secondo tempo pieno di energia e attitudine positiva. Abbiamo lavorato su alcuni accorgimenti tattici, l’assenza di Davide e Colombo ci ha portato a giocare sempre con una sola o addirittura nessuna interna di ruolo in campo e abbiamo approfittato per testare alcuni adattamenti difensivi. Ora cercheremo di lavorare meglio in settimana per preparare la sfida con la Cappuccinese”.



LBW-Bresso Parco Nord 68-33

(11-12, 27-21, 52-26)

LBW LECCO: Aondio 2, Chitelotti 4, Capaldo, Plebani 6, Scola 13, Donghi 2, Oddo 10, Nava 4, Benzoni 2, Rota 2, Ciceri 2, Mandonico 21.

All. Canali