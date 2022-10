LECCO – Da oggi, giovedì 13 ottobre, partono i gruppi di lettura organizzati dalla biblioteca civica “Uberto Pozzoli” di Lecco. Si tratta della prima serie di iniziative culturali proposte dalla biblioteca dopo la sospensione delle attività causata dalla pandemia

La proposta ha suscitato un grande interesse, raccogliendo quasi cento adesioni nel giro di poche settimane, portando alla costituzione non di un solo gruppo, bensì tre, di cui uno rivolto alla fascia under 35.

I primi appuntamenti saranno per oggi, giovedì 13. Quindi lunedì 17 alle 20:30 e mercoledì 19 ottobre alle 17 presso i locali della biblioteca in via Bovara 58. Saranno occasione di conoscenza per i partecipanti, di condivisione delle regole dei gruppi e di scelta dei primi libri da leggere, sui quali si incentreranno le discussioni negli incontri successivi.