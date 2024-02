CALCIO 2ª CATEGORIA: LECCO ALTA VINCE E CONSOLIDA IL SECONDO POSTO

MONTEVECCHIA – Torna alla vittoria e consolida il secondo posto in classifica la Lecco Alta nel Girone K del campionato lecchese di Seconda Categoria dopo la beffa subita la settimana precedente a opera del Mandello. Partita contratta nel primo tempo, in cui i biancoverdi faticano a trovare lo spunto per concludere a rete mentre il Montevecchia si affida ad alcune pericolose ripartenze. La frazione si conclude però senza particolari emozioni.

Pirotecnica invece la ripresa. Pronti via e il Montevecchia va in vantaggio con una bella rasoiata dal limite dell’area di Sironi. Nemmeno il tempo di tornare a metà campo che i padroni di casa raddoppiano grazie a un’azione personale di Pellegrini che palla al piede si fa 50 metri di campo e infila l’incolpevole Invernizzi.

La Lecco Alta ha il merito di non disunirsi e continuare a macinare gioco che porta Sala a dimezzare lo svantaggio con un bel tiro da fuori area. Con convinzione gli ospiti cercano il pareggio e lo trovano su rigore realizzato da Teli.

Il Montevecchia è meno efficace del primo tempo nelle chiusure e così i lecchesi ci credono e con un guizzo di Orio a 6′ dal termine realizzano la rete che ribalta il risultato e che regala una vittoria di grande importanza per il morale, in vista anche della prossima sfida, ancora in trasferta, contro il temibile Verderio.